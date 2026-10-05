Cinco jóvenes menores de edad fueron detenidos en la colonia El Dorado, en Gómez Palacio, luego de que presuntamente agredieran con piedras y palos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el reporte de los agentes, los hechos comenzaron cuando los policías ubicaron a dos jóvenes que se encontraban sentados en el sector, por lo que se aproximaron para realizarles una inspección preventiva.

Durante la revisión, a uno de los menores presuntamente le fueron encontradas sustancias ilícitas, mientras que el segundo joven salió corriendo del lugar al percatarse de la intervención de los agentes.

El menor que escapó habría alertado a otros jóvenes de la zona, quienes comenzaron a arrojar piedras y utilizar palos para agredir a los elementos de seguridad. Posteriormente, algunos de ellos corrieron y se refugiaron en domicilios del sector para evitar ser localizados.

Los policías implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores y finalmente lograron ubicar a los cinco menores señalados como participantes en la agresión.

Los jóvenes fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones y al procedimiento aplicable por tratarse de menores de edad.