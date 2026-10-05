Seguridad

Detienen a Menores por Agredir con Piedras a Policías en Gómez Palacio, Durango

Los jóvenes fueron intentaron esconderse en los domicilios del sector luego de presuntamente atacar a los elementos de seguridad

Detienen a Menores por Agredir con Piedras a Policías en Gómez Palacio, DurangoCinco jóvenes fueron detenidos por agredir a elementos de Seguridad Pública. Foto: N+

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