Aseguran 'Monstruos' Blindados Durante Cateo en Inmueble de Guasave, Sinaloa

Cinco vehículos con blindaje artesanal de los denominados 'monstruos', fueron asegurados durante un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia San Fernando, en Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, en días pasados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informaron al Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa que, al realizar recorridos en el lugar mencionado, observaron un predio tipo bodega, el cual se encontraba abierto y desde el exterior se observaban un cargador con cartuchos y varios vehículos.

Por lo anterior, el lugar quedó en resguardo con personal militar y posteriormente, el agente del MPF de la Fiscalía dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo la orden de cateo en el inmueble.

La intervención fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la institución.

La investigación dio como resultado el aseguramiento de cargadores y cartuchos para arma de fuego, cinco vehículos con blindaje artesanal, así como el inmueble.

Todos los indicios quedaron a disposición del MPF, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con información de N+

JAPR