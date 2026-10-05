Seguridad

Aseguran 'Monstruos' Blindados Durante Cateo en Inmueble de Guasave, Sinaloa

En el lugar también se aseguraron cargadores y cartuchos para arma de fuego

El lugar quedó en resguardo con personal militar tras el hallazgo.El lugar quedó en resguardo con personal militar tras el hallazgo. Foto: FGR México

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Cateo en Guasave revela 5 vehículos blindados tipo 'monstruos'. La FGR asegura cargadores y cartuchos.

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