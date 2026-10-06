Ciencia y Tecnología

Evan Davison-Kotler Advierte Sobre el Riesgo de Una Pandemia Provocada por la Biotecnología

El ingeniero biomédico admite que la tecnología puede facilitar la creación de nuevas amenazas biológicas

Evan Davison-KotlerEvan Davison-Kotler, director de Investigación y Seguridad de la Salud en la organización Helena. Foto: N+

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