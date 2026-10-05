Arranca el Programa Ruta Rosa para Prevenir el Cáncer de Mama en Ensenada, BC

La Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada pusieron en marcha la estrategia Ruta Rosa, un programa de concientización y atención médica preventiva que operará durante todo el mes de octubre, con el propósito fundamental de promover la detección oportuna del cáncer de mama.

La jornada arrancó formalmente el pasado 2 de octubre con la instalación de diversos módulos de salud y mesas de atención en el crucero de la avenida Ruiz y calle 14, donde personal especializado brindó información, exploración clínica e inscripciones para estudios especializados.

Asimismo, la dependencia estatal anunció las fechas de atención del mastógrafo móvil: la unidad se trasladará este 5 de octubre a la delegación de Francisco Zarco, mientras que los días 26 y 27 de octubre permanecerá brindando atención gratuita en el Parque Revolución.

JMR