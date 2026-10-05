Salud

Arranca el Programa Ruta Rosa para Prevenir el Cáncer de Mama en Ensenada, BC

Autoridades de la Jurisdicción de Salud instalaron módulos informativos y un mastógrafo móvil visitará la delegación Francisco Zarco

Arranca el Programa Ruta Rosa para Prevenir el Cáncer de Mama en Ensenada, BCArranca el Programa Ruta Rosa para Prevenir el Cáncer de Mama en Ensenada, BC | Foto: N+

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