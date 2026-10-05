Seguridad

Niño Ingresa al Hospital tras Ingerir Moneda en Piedras Negras, Coahuila

La Fiscalía General de Justicia del Estado y la PRONNIF tomó conocimiento de los hechos para determinar si hubo una omisión de cuidado

Niño Ingresa al Hospital tras Ingerir Moneda en Piedras Negras, CoahuilaEl menor fue ingresado al hospital tras ingerir una moneda de 10 pesos. Foto: N+

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