Una movilización policiaca se registró en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, en Piedras Negras, luego de que un menor de cinco años ingresara con complicaciones para respirar, presuntamente después de ingerir una moneda de 10 pesos en su domicilio.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Río Álamo, de la colonia 28 de Junio, donde el menor, identificado como Ismael, habría ingerido la moneda. Su madre, identificada como Yajaira, informó a las autoridades que su hijo le avisó sobre lo ocurrido, por lo que solicitó una ambulancia.

Sin embargo, al observar que el estado de salud del niño se complicaba, la madre decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital para que recibiera atención médica de manera urgente.

En un inicio, los médicos informaron a los familiares que el menor sería trasladado de inmediato a un hospital de Monterrey, Nuevo León, debido a que se trataba de una emergencia de alto riesgo. Posteriormente, se determinó que el procedimiento para retirar la moneda podría realizarse en el propio hospital de Piedras Negras.

Ante lo ocurrido, elementos de Seguridad Pública, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomaron conocimiento del caso.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si se trató de un accidente o si pudiera existir alguna omisión de cuidado. La situación legal de los involucrados dependerá de los resultados de las diligencias.