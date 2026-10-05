Seguridad

Detectan Sustancias Tóxicas Durante Operativo en CBTA 21 de Parras, Coahuila

Los alumnos permanecieron resguardados en el salón de cómputo mientras se realizaban las diligencias

Detectan Sustancias Tóxicas Durante Operativo en CBTA 21 de Parras, CoahuilaAutoridades realizaron un operativo sorpresa en las instalaciones del CBTA No. 21. Foto: N+

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