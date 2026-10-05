Detectan Sustancias Tóxicas Durante Operativo en CBTA 21 de Parras, Coahuila

Elementos de distintas corporaciones de seguridad realizaron un operativo sorpresa en las instalaciones del CBTA No. 21, en Parras de la Fuente, como parte de acciones de prevención y revisión al interior del plantel educativo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de este lunes, cuando elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado arribaron a la institución para llevar a cabo revisiones en distintos salones.

De acuerdo con información proporcionada por Monse Estévez, agente del Ministerio Público, durante el operativo fueron localizados seis estudiantes que presuntamente se encontraban en posesión de sustancias tóxicas. Además, como parte de las diligencias, se revisaron equipos telefónicos y se detectó un grupo de mensajería en el que presuntamente se intercambiaba información relacionada con la posible comercialización de sustancias ilícitas.

Los estudiantes permanecieron bajo resguardo en el salón de cómputo mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, se solicitó la presencia de sus padres o tutores para que acudieran al plantel y recibieran a los menores.

La intervención contó también con la participación de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de dar seguimiento al caso y garantizar la protección de los estudiantes involucrados.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Sin embargo, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el origen de las sustancias localizadas, determinar las circunstancias de los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de las medidas de prevención y vigilancia implementadas en los planteles educativos para detectar posibles riesgos y atenderlos conforme a los procedimientos establecidos.