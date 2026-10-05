Seguridad

Vecinos Detienen a Presunto Ladrón en Campo Nuevo Zaragoza en Torreón, Coahuila

Los habitantes del sector aseguraron al hombre y lo entregaron a los elementos de la Policía Municipal

Vecinos Detienen a Presunto Ladrón en Campo Nuevo Zaragoza en Torreón, CoahuilaDurante la persecución, el presunto ladrón perdió el control del vehículo y chocó contra un domicilio. Foto: N+

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