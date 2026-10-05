Vecinos de la colonia Campo Nuevo Zaragoza, en Torreón, detuvieron y entregaron a elementos de la policía a un hombre señalado como presunto responsable de intentar asaltar a una mujer que caminaba junto a su hija por calles del sector.

De acuerdo con las declaraciones de la afectada y de los habitantes que presenciaron parte de los hechos, el hombre circulaba a bordo de un vehículo cuando se emparejó con la mujer. En ese momento comenzó a amenazarla verbalmente y posteriormente sacó un cuchillo de entre sus pertenencias, con el que presuntamente intentó intimidarla.

Ante el ataque, la mujer comenzó a gritar para pedir ayuda, situación que alertó a los vecinos de la zona. Al percatarse de lo ocurrido, varios habitantes salieron para auxiliarla y comenzaron a seguir al señalado, quien intentó alejarse del lugar a bordo del automóvil.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un domicilio ubicado en el cruce de la avenida del Bosque y la avenida Campo Nuevo. El choque obligó al hombre a descender de la unidad para continuar su huida a pie.

Sin embargo, los vecinos lograron darle alcance antes de que pudiera escapar. El grupo lo sometió y lo retuvo en el lugar hasta la llegada de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, quienes procedieron con su aseguramiento.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal y realizarán las investigaciones para establecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.