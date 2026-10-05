Bloquean Periférico de Torreón por Presunto Robo a Domicilio

En estos momentos se lleva a cabo una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Región Laguna I, sobre el Periférico Raúl López Sánchez de Torreón.

Un grupo de aproximadamente 50 personas bloquea parcialmente los carriles laterales en dirección de Gómez Palacio a Torreón, para exigir que se esclarezca un presunto robo.

Rubén Hernández, quien encabeza la protesta, denunció que su exesposa habría sustraído objetos de valor de una caja fuerte al interior de su domicilio el pasado 9 de abril.

Los manifestantes solicitan la intervención directa del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, para que se dé seguimiento al caso.