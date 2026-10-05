Sociedad

Bloquean Periférico de Torreón por Presunto Robo a Domicilio

Cerca de 50 personas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Región Laguna l

Cerca de 50 personas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), Región Laguna lRubén Hernández, denunció que su exesposa por el presunto robo en Torreón. Foto: N+

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Rubén Hernández, denunció que su exesposa por el presunto robo en Torreón

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