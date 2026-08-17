Clausuran Clínica tras la Muerte de una Niña de Seis Años en San Pedro Cholula, Puebla

La clínica de maternidad denominada La Sagrada Familia ubicada en San Pedro Cholula, fue clausurada definitivamente, tras detectar diversas irregularidades sanitarias.

La medida ocurre casi un mes después de la muerte de Victoria, una niña de seis años quien falleció el 17 de julio tras ser atendida en este establecimiento.

El caso que es investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ante los señalamientos de la familia sobre presunta negligencia médica.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), realizó una primera inspección el 18 de agosto en la 8 Norte y 14 Oriente de la ciudad de Puebla, pero no pudo revisar todas las áreas porque parte del inmueble se encontraba bajo resguardo de la fiscalía.

Las autoridades colocaron sellos en acceso y equipamiento. Foto: Gobierno de Puebla

Posteriormente, al tener acceso, los inspectores ingresaron al resto de las instalaciones donde detectaron irregularidades en infraestructura, operación, documentación y manejo de medicamentos. Además, aseguraron 54 ampolletas en el área de anestesiología.

El equipo de N+ Puebla acudió al sitio para corroborar la suspensión definitiva. Aunque los sellos no son visibles desde el exterior, está confirmado que fueron colocados en las puertas interiores del inmueble.

Con información de Héctor Rangel

JAPR