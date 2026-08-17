Seguridad

Clausuran Clínica tras la Muerte de una Niña de Seis Años en San Pedro Cholula, Puebla

Inspectores de la DPRIS detectaron irregularidades en infraestructura, operación, documentación y manejo de medicamentos.

La menor de edad no sobrevivió a una supuesta negligencia médica.La menor de edad no sobrevivió a una supuesta negligencia médica. Foto: Gobierno del Estado

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Clínica La Sagrada Familia cerrada definitivamente tras muerte de niña. Inspectores hallan fallas en operación y documentación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+