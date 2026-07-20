Salud

Muere Niña por Presunta Negligencia Médica en Puebla; Autoridades Suspenden la Clínica

Familiares de "Vicky" piden justicia por su muerte ocurrida en la Clínica de la Sagrada Familia, en San Pedro Cholula; Autoridades investigan.

Investigan muerte de niña en Clínica Sagrada Familia de Puebla.Niña muere en Clínica Sagrada Familia de Puebla. Foto: Facebook Corporativo Imagen

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Tragedia en Puebla: Clínica suspendida tras muerte de menor por posible negligencia. Familiares de 'Vicky' buscan justicia. Descubre cómo avanzan las investigaciones.

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