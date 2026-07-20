Muere Niña por Presunta Negligencia Médica en Puebla; Autoridades Suspenden la Clínica

Una niña de seis años llamada Victoria falleció al interior de la Clínica de la Sagrada Familia de San Pedro Cholula luego de una operación quirúrgica menor, sus familiares exigen justicia pues señalan que hubo una presunta negligencia medica.

Se sabe que un médico general intervino a la menor por una apendicitis, la cual fue ejecutada hasta después de por lo menos 30 minutos, tiempo clave para este procedimiento. Además, de acuerdo a la titular de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Nayeli Salvatori Bojalil, el hombre no contaba con las credencial necesarias para realizar esta cirugía.

Piden justicia por muerte de niña en Clínica de la Sagrada Familia de San Pedro Cholula

La abogada Angélica Juárez subió un video en redes sociales exigiendo justicia por la muerte de la menor e hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede impune, en la grabación menciona que los hechos ocurrieron en la Clínica de la Sagrada Familia ubicada en la calle 8 Norte número 1209 en Barrio de Jesús Tlatelolco en San Pedro Cholula.

La Licenciada pidió que investigue si esta clínica cuenta con los permisos necesarios para que se lleven acabo los procedimientos quirúrgicos y que indaguen el por qué los cirujanos presuntamente se encerraron sin notificarle a la familia que la niña ya había fallecido.

Clausuran Clínica de la Sagrada Familia de San Pedro Cholula tras muerte de una niña

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla suspendió temporalmente tres áreas de la Clínica de Maternidad "La Sagrada Familia", ubicada en San Pedro Cholula. La medida alcanza el área quirúrgica, hospitalización y la sala de partos, además del aseguramiento de medicamentos como parte de las acciones para evitar riesgos sanitarios.

Las autoridades estatales informaron que la intervención también busca no obstaculizar las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado en ese establecimiento.

Clínica de la Sagrada Familia de San Pedro Cholula suspendida. Foto: Salud Puebla

De acuerdo con la información disponible, la investigación está relacionada con el fallecimiento de la menor de seis años, ocurrido tras un procedimiento quirúrgico, caso por el que sus familiares presentaron una denuncia y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado resultados ni ha determinado responsabilidades; Mientras que, la Secretaría de Salud precisó que estas acciones forman parte de la vigilancia permanente para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y garantizar la seguridad de las personas que reciben atención médica en establecimientos privados.

Con información de N+

MCS