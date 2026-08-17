Seguridad

Trabajadores de Empresa Gasera Escapan de Ataque Armado en Las Presitas en León

Personal de una gasera que se encontraban distribuyendo el combustible en calles de la colonia Presitas, fueron atacados a balazos, tuvieron que empujar la pipa para salvarse.

Trabajadores de Empresa Gasera Escapan de Ataque Armado en León, Guanajuato.Trabajadores de Empresa Gasera Escapan de Ataque Armado en León, Guanajuato. Foto: N+

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Trabajadores de una gasera escapan ilesos tras ser atacados mientras distribuían gas en la colonia Las Presitas en León. Autoridades llegaron a auxiliarlos, aunque no hay detenidos.

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