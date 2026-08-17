Trabajadores de Empresa Gasera Escapan de Ataque Armado en Las Presitas en León

Hombres armados dispararon al frente de una pipa de gas, mientras los despachadores recorrían las calles de la colonia Presitas repartiendo el gas la mañana de este lunes.

El vehículo, después de recibir los disparos quedó inservible por lo que, presos del temor a un segundo ataque, bajaron de la pipa para arrastrarla y huir ilesos.

La unidad de carga tomó vuelo y avanzó desde Presitas del Consuelo para llegar hasta Hilario Medina, de ahí, sus tripulantes subieron de nueva cuenta a la pipa y circularon con solo la inercia hasta el cruce con Presa La Mojina donde el apoyo de oficiales de la policía llegó.

Al menos 4 fueron los disparos que quedaron marcados entre la parrilla y frente del vehículo que bastaron para dejarla inactiva, fuera del negocio y a sus empleados varados.