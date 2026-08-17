Balaceras

Grupo Armado Roba Auto, lo Estrella Contra Casa y Provocan Incendio en Culiacán

Un grupo armado vandalizó un domicilio del fraccionamiento Camino Real en Culiacán.

Grupo Armado Roba Auto, lo Estrella Contra Casa y Provocan Incendio en CuliacánGrupo Armado Roba Auto, lo Estrella Contra Casa y Provocan Incendio en Culiacán. Foto: N+

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Un grupo armado despojó a ciudadanos de un auto y lo estrelló contra una casa. La familia está a salvo.

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