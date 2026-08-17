Grupo Armado Roba Auto, lo Estrella Contra Casa y Provocan Incendio en Culiacán

Un grupo armado vandalizó un domicilio del fraccionamiento Camino Real, en el sector Villas del Real, al oriente de Culiacán, luego de despojar a ciudadanos de un automóvil.

Los responsables trasladaron la unidad hasta la esquina de las calles San Pedro y San Juan Diego, donde impactaron el portón de una vivienda y otro vehículo color blanco que se encontraba estacionado en el interior. Posteriormente, prendieron fuego y huyeron del lugar.

En el domicilio se encontraban integrantes de una familia, quienes por fortuna resultaron ilesos y fueron puestos a salvo por las autoridades. No se registraron detonaciones de arma de fuego ni personas lesionadas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para confirmar los hechos, mientras que Bomberos trabajaron para sofocar las llamas, que consumieron por completo la unidad, sin alcanzar el otro vehículo ni la vivienda.

Una vez concluidas las diligencias, personal de la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del automóvil a la pensión de bienes asegurados, mientras agentes de la Policía de Investigación tomaron nota de lo ocurrido.