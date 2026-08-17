Ataque Armado Deja Tres Personas Muertas y un Lesionada en Pueblo Nuevo, Guanajuato

Tres hombres perdieron la vida y uno más resultó herido tras un ataque armado registrado la noche del sábado 15 de agosto en las inmediaciones de un depósito de cerveza, ubicado sobre la calle principal de la comunidad 13 de julio, en Pueblo Nuevo, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros informes, varias personas se encontraban en el sitio cuando sujetos armados arribaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al número 911 y, al llegar, los elementos de seguridad localizaron a Luis Manuel ’N’ sin vida, mientras que tres hombres heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Foto: N+

Posteriormente, Jonathan ’N’ y Hugo Arturo ’N’ fallecieron a causa de la gravedad de sus lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó un saldo de tres personas muertas y una más lesionada.

En el lugar fueron asegurados diversos casquillos percutidos y se estableció un perímetro para preservar la escena, realizar el levantamiento de indicios y desarrollar las diligencias correspondientes.

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Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios también acudieron a los centros médicos para recabar información y fortalecer las indagatorias.

Las autoridades estatales continúan con el análisis balístico, las entrevistas y los dictámenes periciales para establecer el móvil, identificar a los responsables y esclarecer el caso, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas.