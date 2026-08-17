Balaceras

Ataque Armado Deja Tres Personas Muertas y un Lesionada en Pueblo Nuevo, Guanajuato

Tres hombres muertos y uno más lesionado, fue el saldo de un ataque armado en la comunidad 13 de Julio en Pueblo Nuevo, Guanajuato; no hay detenidos hasta el momento.

Tres Muertos y Un Herido Dejó un Ataque a Balazos en Pueblo Nuevo, Guanajuato.Tres Muertos y Un Herido Dejó un Ataque a Balazos en Pueblo Nuevo, Guanajuato. Foto: N+

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Tres hombres muertos y uno herido tras un ataque en Pueblo Nuevo. La Fiscalía de Guanajuato sigue investigando para esclarecer el asesinato y detener a los presuntos responsables.

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