Resultados 103 Municipios 2026: ¿Cómo y Dónde Ver Qué Prepa Te Tocó en Edomex?

Hoy 17 de agosto salen los resultados de Media Superior 103 Municipios 2026 y si quieres saber si fuiste aceptado, acá te decimos cómo y dónde ver en qué preparatoria te quedaste en el Edomex.

Un día antes de que se den a conocer las asignaciones de Ecoems, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México publicó los resultados del ingreso a escuelas de educación media superior 2026.

Es importante señalar que esta convocatoria no es parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), ya que éste solo aplica para preescolar, primaria y secundaria en el Edomex.

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Los resultados 103 municipios 2026 se podrán consultar por internet en la siguiente página web: https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/ . Ahí, los aspirantes deberán hacer la consulta con su folio.

Una vez que el alumno sepa en qué preparatoria o bachillerato fue asignado, deberá descargar e imprimir el Formato de Asignación y conservarlo para el proceso de inscripción, que pide los siguientes requisitos generales:

Contar con el formato de asignación.

Certificado de Educación Secundaria (original y copia).

Acta de nacimiento (original y copia).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Dos fotografías tamaño infantil, recientes e iguales.

Los aspirantes que no sean aceptados en los resultados de Media Superior 2026, deberán esperar del 18 al 21 de agosto, fechas en las que se publicará el listado de los planteles con espacios educativos disponibles

Para consultar en qué preparatorias o bachilleratos hay lugar deben ingresar con su número de folio de registro y CURP en el siguiente enlace: https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/ para seleccionar una escuela.

Una vez verificada la información proporcionada, los aspirantes podrán generar su comprobante de ubicación e imprimirlo para continuar con el proceso de inscripción.

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