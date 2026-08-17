Educación

Resultados 103 Municipios 2026: ¿Cómo y Dónde Ver Qué Prepa Te Tocó en Edomex?

Checa cómo consultar los resultados de preparatoria 2026 Edomex para que sepas en qué escuela Media Superior 103 municipios te quedaste

Cómo Checar los Resultados 103 Municipios 2026 EdomexLos aspirantes podrán saber en qué escuela de Media Superior se quedaron. Foto SECTI Edomex
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