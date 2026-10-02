Educación

Suspensión de Celulares en Aulas: Familias Advierten Vacíos en las Reglas

La suspensión de celulares aplicará en salones, bibliotecas y actividades académicas; familias cuestionan cómo se implementará en los planteles.

Familias solicitan protocolos para casos de emergencia.Familias solicitan protocolos para casos de emergencia. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Padres y organizaciones consideran positiva la regulación de celulares en escuelas, pero exigen reglas claras para su resguardo y uso durante emergencias

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