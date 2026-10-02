Narcotráfico

Detienen en Costa Rica a Chino Buscado por EUA por Vínculos con Cárteles de México y Colombia

El detenido, identificado como Zhang Guobin, presuntamente coordinaba con distintos proveedores el suministro de cocaína

Ciudadano chino detenido en Costa Rica. Foto: EspecialCiudadano chino detenido en Costa Rica. Foto: Especial

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