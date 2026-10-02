Detienen en Costa Rica a Chino Buscado por EUA por Vínculos con Cárteles de México y Colombia

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a un chino naturalizado costarricense, quien es requerido por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, en México, y el Clan del Golfo, en Colombia, y quien aparentemente se dedicaba al lavado de dinero por medio de criptomonedas.

El detenido, identificado como Zhang Guobin, presuntamente coordinaba con distintos proveedores el suministro de cocaína, principalmente con destino a Estados Unidos, y se encargaba de tramitar y gestionar, en representación de los cárteles mencionados, los pagos correspondientes por dichos cargamentos.

El asiático recibía grandes cantidades de dinero en efectivo, que posteriormente convertía en criptoactivos, con lo cual movilizaba fondos y ejecutaba pagos derivados de la compra y venta de cocaína y otras transacciones ilícitas vinculadas al Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo, así como con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y legitimación de capitales en Colombia.

La información oficial agrega que durante la investigación se desarrollaron operaciones y coordinaciones con la DEA en Países Bajos, España y Estados Unidos, lo que permitió dimensionar el alcance transnacional de las operaciones atribuidas a Zhang.

El arresto de Zhang se realizó en la localidad de Curridabat, en San José, por medio de un trabajo conjunto entre la DEA, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y autoridades costarricenses.

El chino quedó a las órdenes de las autoridades judiciales mientras avanza su proceso de extradición.

AMP