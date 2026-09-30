Vinculan a Proceso a Miguel 'N', 'Quetu', Exalcalde de Juchitán, Oaxaca

Miguel 'N', expresidente municipal de Juchitán, fue vinculado a proceso esa noche luego de que fuera detenido la semana pasada por señalamientos de presuntos vínculos con el grupo criminal "Los Cromos", informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Junto al expresidente municipal, también fue vinculado a proceso Carlos Alberto ‘N’, alias 'La Parca'. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los delitos que se les atribuyen.

Al término de la audiencia, el juez determinó su vinculación a proceso y, asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Miguel 'N', alias 'Quetu', quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en tanto que 'La Parka' en el Cefereso de Perote, Veracruz, mientras se desarrolla el procedimiento penal.

El pasado 23 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Miguel ‘N’, "Quetu", presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Carlos Alberto ‘N’, alias 'La Parca', quienes cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, ambos apoyaban a "una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio"; además, brindaban protección a grupos delictivos en la región.

Tanto Miguel ‘N’ como Carlos ‘N’ están presuntamente vinculados al grupo criminal Los Cromos, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según los reportes, el alcalde brindaba cobertura política a la célula delictiva desde la infraestructura del municipio de Juchitán con ayuda de las cámaras de C2 y alertamiento sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Las investigaciones atribuyen a "Los Cromos" actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

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