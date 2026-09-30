Narcotráfico

Vinculan a Proceso a Miguel 'N', 'Quetu', Exalcalde de Juchitán, Oaxaca

Junto al expresidente municipal, también fue vinculado a proceso Carlos Alberto ‘N’, alias 'La Parca'

Giran Orden de Aprehensión contra Funcionarios de Juchitán de Zaragoza, OaxacaGiran Orden de Aprehensión contra Funcionarios de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
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