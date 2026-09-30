¿Qué Significa el 30 de Septiembe para los Hombres? La Razón Por la que Se Regalan Hot Wheels
En los últimos años, incluido este 2026, se ha conformado una tradición moderna para regalar ramos de Hot Wheels a los hombres
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En los últimos años, incluido este 2026, se ha conformado una tradición moderna para regalar ramos de Hot Wheels a los hombres
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Una nueva tradición se está conformando entre los algoritmos y las tendencias de las redes sociales. Debido al éxito de otras celebraciones modernas como el Día de las Flores Amarillas, los cochecitos de juguete se apropian del protagonismo este 30 de septiembre. ¿Por qué se regalan Hot Wheels? ¿Qué significa esta fecha para los hombres? ¿Qué se celebra realmente? Acá respondemos tus preguntas.
Y es que, a unos días de que se llevara a cabo la segunda entrega de los ramos florales, siguen con las conmemoraciones nativas o popularizadas en tiempos de internet 2.0.
En México y el mundo hay diversas celebraciones el 30 de septiembre, aunque de manera oficial ninguna que dicte regalar Hot Wheels a los hombres.
Entre las efemérides de esta fecha se encuentran las siguientes:
Día Internacional de la Traducción.
Día Internacional del Pódcast.
Día de San Jerónimo.
Aunque esta no es una celebración oficial, en los últimos años se ha popularizado a través de redes sociales como TikTok y surgió como respuesta al "Día de las flores amarillas". En esta fecha se busca dar un detalle a hombres, en su mayoría, aunque no restrictivamente.
La idea es regalar un Hot Wheels para recordar el niño interior, y el obsequio se suele dar en ramos, con varias figuras de coches y flores; también es común que se regale en una caja sorpresa o en una canasta temática.
La tendencia comenzó a cobrar fuerza entre 2022 y 2023.
El significado de este regalo está vinculado con la nostalgia de los carritos con los que jugaban los niños, principalmente. Y aunque el obsequio es más común entre parejas, también se le puede dar a un amigo, padre, hermano o hijo.
La fecha fue elegida de forma espontánea y no guarda un significado especial o un origen en particular.