¿Qué Significa el 30 de Septiembe para los Hombres? La Razón Por la que Se Regalan Hot Wheels

Una nueva tradición se está conformando entre los algoritmos y las tendencias de las redes sociales. Debido al éxito de otras celebraciones modernas como el Día de las Flores Amarillas, los cochecitos de juguete se apropian del protagonismo este 30 de septiembre. ¿Por qué se regalan Hot Wheels? ¿Qué significa esta fecha para los hombres? ¿Qué se celebra realmente? Acá respondemos tus preguntas.

Y es que, a unos días de que se llevara a cabo la segunda entrega de los ramos florales, siguen con las conmemoraciones nativas o popularizadas en tiempos de internet 2.0.