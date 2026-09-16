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Los Beneficios del Temazcal para tu Salud: Las Plantas Tradicionales y Sus Usos Curativos

En una comunidad de Oaxaca, este baño de vapor tradicional es utilizado por mujeres en el parto, también para la purificación

Temazcal y su medicina tradicional con etnoherbolariaCuartoscuro

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