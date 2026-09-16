Los Beneficios del Temazcal para tu Salud: Las Plantas Tradicionales y Sus Usos Curativos

En comunidades oaxaqueñas, el temazcal forma parte de las prácticas de medicina tradicional y del conocimiento biocultural de la región. Se trata de un baño de vapor medicinal que se utiliza tradicionalmente durante el parto, con el propósito de calentar el cuerpo de la mujer y, también, según los usos y costumbres de las comunidades, para la purificación física, mental y espiritual del cuerpo.

El uso del temazcal está acompañado por una selección específica de plantas de la flora local. Estas especies son empleadas para preparar infusiones que luego se vierten sobre las piedras calientes, uniendo sus propiedades aromáticas y medicinales.

Cuartoscuro

Un estudio etnobotánico de la flora en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, encabezado por Guadalupe Martínez, maestra en ciencias forestales por la Universidad Autónoma de Chapingo, habla de que cada planta tiene un papel dentro de esta práctica.

Algunas se hierven para preparar el agua que, al entrar en contacto con las piedras incandescentes, se transforma en un vapor cargado de aromas. Otras se utilizan directamente durante los masajes terapéuticos y algunas más forman parte de las bebidas que se administran antes o después de la sesión.

Una de las especies principales es el laurel mexicano (Litsea glaucescens), cuyas hojas se hierven para preparar el agua utilizada en el temazcal.

Otra de las plantas empleadas es el romero (Rosmarinus officinalis), que se incorpora a la preparación junto con otras especies. Dentro de la herbolaria tradicional, se utiliza para atender molestias relacionadas con la inflamación estomacal y sus aceites esenciales aportan aroma a la infusión.

El eucalipto (Eucalyptus globulus) también forma parte de las plantas utilizadas para generar el vapor. Tradicionalmente asociadas con el tratamiento de síntomas de gripe y tos, sus hojas se agregan a la preparación empleada dentro del temazcal.

Entre las especies destinadas al masaje se encuentra el chamizo de temazcal (Baccharis heterophylla). Las parteras y terapeutas utilizan sus ramas después de impregnarlas con la infusión caliente para realizar masajes a las mujeres en labor.

También se utiliza la llamada vara de sal. Sus ramas y tallos son empleados como herramienta de apoyo para el montaje y las actividades relacionadas con el funcionamiento del temazcal.

El tratamiento tradicional puede complementarse con infusiones administradas antes o después del baño. Entre ellas se encuentran las preparadas con hierba maestra (Artemisia absinthium) y cuanazana (Calea ternifolia). Según el conocimiento etnobotánico, ambas se utilizan con fines relacionados con el parto y la cuarentena.

La combinación de estas plantas con el vapor, los masajes y las infusiones forma parte de un sistema de medicina tradicional que las parteras de la región han preservado durante generaciones. El conocimiento sobre las especies, sus usos y las formas de preparación constituye un componente de la riqueza biocultural de las comunidades oaxaqueñas.

TLS