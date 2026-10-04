Educación

¿Hay Clases Hoy? Confirman Suspensión de Actividades Escolares para Estos Alumnos el Lunes

Luego de que se mantuvieran cerradas las escuelas en días pasados como prevención ante las condiciones climatológicas, se retoma el calendario escolar con algunas excepciones

Dónde no hay clases mañanaSe ha confirmado que no hay clases para algunos estudiantes. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+