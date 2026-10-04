¿Hay Clases Hoy? Confirman Suspensión de Actividades Escolares para Estos Alumnos el Lunes

Luego de que algunas entidades y localidades del país ordenaran la suspensión de clases para salvaguardar a las y los integrantes de la comunidad escolar por las condiciones climatológicas, empieza la primera semana del mes y hay dudas acerca de si no hay clases hoy. Por lo cual, en N+ te decimos para quién no habrá actividades este lunes 5 de octubre 2026 y para quién sí.

Y es que con el inicio de la temporada de festividades, comienzan también a planearse las salidas en puentes y las vacaciones cortas. Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que este décimo mes del año comenzará un puente de cuatro días, mientras que en total en noviembre sumarán en total cuatro fechas sin clases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. SEP Puebla Suspende Clases por Fuertes Lluvias en el Estado

¿Hay clases hoy 5 de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar nacional de la SEP, este lunes hay clases en las escuelas de nivel básico de manera general, pues no se señala como un día inhábil, ni como sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

La próxima fecha de suspensión de actividades educativas es el viernes 30 de octubre, cuando se realizará la junta ordinaria de CTE.

Posteriormente, los días en los que permanecerán cerradas las aulas de nivel básico o no habrá clases -dependiendo de la actividad marcada en el calendario- en 2026 son:

2 de noviembre 2026 - Día de Muertos.

13 de noviembre 2026 - Día de registro de calificaciones.

16 de noviembre 2026 - Conmemoración de la Revolución Mexicana.

27 de noviembre - Junta de Consejo Técnico Escolar.

A partir del 21 de diciembre inician las vacaciones de invierno.

¿Para quiénes no hay clases este lunes?

Este 5 de octubre, no obstante, se suspenden las clases en el nivel básico de San Luis Potosí debido al festejo del Día del Maestro y la Maestra de Primaria, una efeméride creada en años recientes y celebrada en dicha entidad.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró el llamado a las instituciones particulares de educación básica para que también obedezcan la instrucción a nivel estatal, ya que en días previos se señaló que se continuarían las actividades en planteles privados.

El mandatario local afirmó que otorgar el puente forma parte de una prestación sindical para la plantilla docente.

Además, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció la suspensión de clases este 5 de octubre 2026 para turno matutino en los municipios de Ahome, El Fuerte y Juan José Ríos debido a la alerta de lluvias.