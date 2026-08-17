Accidentes

Conductor se Sale del Camino y Cae de 20 Metros de Altura al Río Pesquería en Escobedo, NL

La camioneta terminó al fondo del río y el conductor quedó gravemente lesionado tras caer desde 20 metros de altura en el Camino a Santa Engracia y el Puente Pesquería

Camioneta dañada tras caer al Río PesqueríaLa camioneta quedó con visibles daños tras caer al Río Pesquería. Foto: Asociación Mexicana de Rescate

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Un joven de 23 años se desbarranca desde un puente en Escobedo, NL. La camioneta terminó en el fondo del río Pesquería.

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