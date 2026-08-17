Conductor se Sale del Camino y Cae de 20 Metros de Altura al Río Pesquería en Escobedo, NL

Un automovilista salió del camino y terminó al fondo del Río Pesquería, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El percance se registró cerca de las 8 de la noche del domingo 16 de agosto en el Camino a Santa Engracia y el Puente Pesquería, a la altura de la colonia Nuevo Escobedo.

De acuerdo con lo informado por autoridades viales, el conductor de la camioneta circulaba por avenida Las Torres y al dar vuelta por el Camino a Santa Engracia perdió el control y se cayó desde el Puente Pesquería, cayendo aproximadamente a unos 20 metros de altura al Río Pesquería.

Paramédicos de la Cruz Roja, de la Asociación Mexicana de Rescate y Protección Civil del municipio de Escobedo, arribaron al sitio del accidente y se coordinaron para atender a la víctima, quien fue identificada como Isaac Esaú de 23 años de edad.

Debido a las lesiones que presentaba el joven conductor de la camioneta, los paramédicos y rescatistas lo trasladaron en una ambulancia al Hospital de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Informaron que su estado de salud era delicado. Se espera que en las próximas horas den una actualización sobre este hecho y la recuperación del automovilista.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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