Sobreexplotación de Arena de Río: Así Afecta Extracción Desmedida

La arena de río es uno de los recursos más utilizados en la construcción, pero su extracción a gran escala está generando consecuencias ambientales que ya pueden observarse en distintas regiones del mundo. En N+ te detallamos cómo afecta la extracción desmedida.

El problema surge cuando la cantidad de sedimentos que se retira de los cauces supera la capacidad natural de los ríos para reponerlos.

La presión sobre este recurso ha aumentado conforme crecen las ciudades y la demanda de infraestructura. La arena fluvial es especialmente valorada para producir concreto debido a las características de sus granos y a su baja concentración de sal, por lo que continúa siendo un componente fundamental de la industria de la construcción.

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Sin embargo, los ríos no pueden recuperar sus sedimentos al mismo ritmo en que son extraídos en algunas zonas. Un estudio citado sobre el delta del río Mekong, en Vietnam, encontró que la extracción de arena llega a superar casi 12 veces la tasa de reposición natural.

La reducción de sedimentos modifica la estructura de los cauces y puede provocar que los lechos fluviales pierdan material que resulta necesario para mantener su equilibrio. Con el tiempo, estos cambios pueden favorecer la erosión de las riberas y aumentar la vulnerabilidad de las zonas habitadas cercanas.

En el delta del Mekong, las consecuencias han sido especialmente graves. La disminución de los sedimentos se ha relacionado con procesos de erosión que han contribuido al colapso de miles de viviendas, mientras que el avance del agua salada hacia zonas interiores representa otra amenaza para las comunidades y los ecosistemas.

También ha habido alteraciones relacionadas con la extracción de arena en lugares como China, India, Francia y la cuenca del Amazonas en Brasil.

Cuando se retira una cantidad excesiva de sedimentos, el impacto puede extenderse más allá del punto donde ocurre la actividad minera. La modificación de los lechos altera las condiciones físicas de los ríos y puede afectar los ambientes que dependen de ellos.

En algunos casos, la extracción ha transformado cuerpos de agua y cauces de manera difícil de revertir. Esto puede repercutir en las especies que habitan estos espacios y en las comunidades que dependen de los recursos proporcionados por los sistemas fluviales.

Otro riesgo es el avance de actividades ilegales. En regiones donde existe una regulación limitada o una supervisión insuficiente, la extracción de arena puede convertirse en un negocio vinculado con la minería clandestina y prácticas de corrupción, lo que incrementa los efectos sobre las poblaciones locales.

La arena es uno de los materiales sólidos que más se extraen en el mundo. Su demanda está directamente relacionada con el crecimiento urbano y la construcción de viviendas, carreteras, puentes y otras obras de infraestructura.

La arena fluvial tiene características que la hacen particularmente útil para fabricar concreto. Sus granos y su bajo contenido de sal favorecen su utilización en determinadas aplicaciones, mientras que el concreto requiere grandes cantidades de este material.

La arena representa más de 70% del volumen del concreto, lo que ayuda a dimensionar la presión que ejerce la industria de la construcción sobre este recurso.

Ante este escenario, especialistas de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, plantean que la extracción no debería establecerse únicamente a partir de la demanda del mercado, sino considerando la capacidad de cada río para recuperar naturalmente sus sedimentos.

Entre las medidas señaladas se encuentra establecer límites de extracción acordes con las condiciones particulares de cada cauce, además de fortalecer los sistemas de vigilancia para conocer cuánto material se retira y cuál es la velocidad de regeneración.

También se plantea reforzar las leyes y los mecanismos de supervisión para combatir la extracción ilegal. El objetivo es reducir la presión sobre los ríos sin perder de vista que la arena continúa siendo un insumo esencial para el desarrollo de infraestructura.

Con información de N+

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