Medio Ambiente

Sobreexplotación de Arena de Río: Así Afecta Extracción Desmedida

La extracción intensiva de este material pone en riesgo ecosistemas en distintas regiones del mundo

¡Se Acabó la Tradición! Prohíben el "Hotel Camarena" en las Playas de Acapulco¡Se Acabó la Tradición! Prohíben el "Hotel Camarena" en las Playas de Acapulco

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