Tres Integrantes de una Familia Mueren Ahogadas en Banco de Arena en León; Uno era Menor de Edad

Tres personas, uno de ellos menor de edad, fallecieron ahogadas en un banco de arena inundado en la comunidad de Loza de Los Padres en León, Guanajuato.

De acuerdo a pobladores, las víctimas llegaron en su carro de mulas hasta uno de los bancos de tepetate de la zona conocida como “Los Hoyos”, parcialmente inundado por el agua de lluvia.

Personas en el lugar comentaron que el menor de ellos, llamado Manuel de 16 años de edad se metió a nadar, pero ya no salió. Por lo que René de 40 años y Miguel de 33 años entraron al agua intentando salvarlo, pero tampoco lograron salir.

Testigos y familiares llamaron a la central de Bomberos Apolo a las 3:39 de la tarde, el equipo de buzos llegó poco después de las 4:00 de la tarde, era imposible ya sacarlos con vida, pero sacarían los cuerpos.

Foto: N+

Pese a la realidad inevitable, familiares de los hoy fallecidos impacientes exigían sacarlos para salvarles la vida. Los buzos se apegaron al protocolo de seguridad. Pasadas las 5:00 de la tarde una prenda oscura flotó repentinamente y uno de los pobladores corrió y se lanzó al

agua para sacar al primero de los fallecidos.

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Cuerpos de emergencia y policías no pudieron evitar la reacción del espontáneo, quien rescató el primer cuerpo con ayuda de dos civiles más. Buzos entraron al foso para sacar los dos cuerpos de René y Miguel restantes.

Todo ocurrió ante los ojos de decenas de pobladores que impacientes lamentaron la muerte de sus conocidos. En lo que va del año habían fallecido 12 personas ahogadas, y 43 en los últimos 3 años.