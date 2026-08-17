Accidentes

Tres Integrantes de una Familia Mueren Ahogadas en Banco de Arena en León; Uno era Menor de Edad

Dos hermanos y uno de sus primos, entre ellos un menor de edad, fallecieron ahogados, después de entrar a un banco de arena inundado en Loza de Los Padres en León.

Tres Familiares Uno de Ellos Menor de Edad Murieron Ahogados en Loza de Los Padres en León, Guanajuato.Tres Familiares Uno de Ellos Menor de Edad Murieron Ahogados en Loza de Los Padres en León, Guanajuato. Foto: N+

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Tres familiares, incluido un menor, mueren ahogados en la comunidad de Loza de Los Padres en León. Los hechos han conmocionado a los habitantes de la población.

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