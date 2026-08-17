Rayo Mata a Turista Estadounidense Cuando Escalaba en el Volcán Etna

Un excursionista estadounidense de 30 años murió tras ser alcanzado por un rayo en el volcán italiano Etna, en Sicilia, donde estaba escalando por una zona restringida, informaron este lunes los medios italianos.

El suceso ocurrió en la tarde-noche del pasado domingo, cuando este turista, que se encontraba en una zona de difícil acceso y prohibida al público, fue sorprendido por una fuerte tormenta eléctrica y alcanzado por una descarga eléctrica.

El turista fue rescatado ya en estado muy grave por los bomberos, que lo trasladaron de urgencia en un helicóptero al Hospital Canizzaro de la ciudad de Catania, pero falleció antes de llegar al centro sanitario.

La actividad eruptiva del Etna de los últimos días, además de provocar restricciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de Catania en plena temporada estival, ha suscitado la curiosidad de viajeros y turistas, que se acercan al volcán para contemplar las coladas de lava.

Este lunes, se informó que una nueva e intensa actividad eruptiva del volcán obligó al aeropuerto siciliano de Catania a limitar la llegada de vuelos debido a las emisiones de ceniza, mientras que para las salidas no había restricciones por el momento.

"Debido a la actividad eruptiva del Etna y la consiguiente liberación de ceniza volcánica a la atmósfera, las zonas correspondientes a los sectores B1 y B2 permanecen cerradas. La llegada de vuelos está limitada a cinco aeronaves por hora hasta las 14:00 horas de hoy. No hay restricciones para las salidas", indica el mensaje publicado en la web del aeropuerto de Catania.

La restricción se produce después de que el Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) elevera a rojo el aviso para la navegación aérea al detectarse en la tarde del domingo un aumento del temblor volcánico, indicador de la energía interna de los conductos magmáticos del volcán.

El pasado sábado, el volcán siciliano dio una tregua y el aeropuerto reanudó los vuelos.

Las erupciones del Etna son recurrentes y en la última década ha registrado diversos episodios de especial intensidad, con afectaciones al aeropuerto de Catania y frecuentes emisiones de lava y ceniza.

ASJ