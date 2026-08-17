Internacional

Rayo Mata a Turista Estadounidense Cuando Escalaba en el Volcán Etna

El excursionista fue rescatado en estado muy grave y trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital de Catania

EtnaEl Etna, uno de los volcanes más activos de Europa, mantiene en vilo al aeropuerto de Catania desde hace unos 10 días. Foto: Reuters.

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