Marchas en CDMX HOY 17 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 17 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones, tres citas agendadas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. México Previene A.C. Realizarán en la estación Centro Médico la actividad “Semáforo Vivo” para generar conciencia sobre el respeto a los cruces y la prioridad de quienes caminan.

10:00 horas. Movimiento Plural de Maquineros. Se concentrarán en Venustiano Carranza y José María Pino Suárez para exigir el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; posteriormente se desplazarán a la Secretaría de Gobierno.

10:00 horas. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se concentrarán en el Zócalo para exigir la recuperación del sindicato y la restitución de los derechos sindicales de los trabajadores petroleros.

10:30 horas. ONG Mi Valedor. Marcharán de la estación Doctores, de la Línea 8 del Metro, al Jardín de Santiago para visibilizar los derechos, la dignidad y las demandas de las poblaciones callejeras y combatir su estigmatización.

Gustavo A. Madero

07:00 y 14:00 horas. Jubilados del Instituto Politécnico Nacional. Se concentrarán en la Puerta 9 del IPN para exigir el pago de sus finiquitos y gratificaciones por jubilación retenidos desde 2024.

Iztacalco

08:00 horas. Aspirantes seleccionados de todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se concentrarán en el Palacio de los Deportes para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión 2026 y rechazar la aplicación de un examen de control.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 17 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ