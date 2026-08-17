Marchas

Marchas en CDMX HOY 17 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasLa mayoría de las movilizaciones se concentran en la zona centro de la capital del país y afecta más a las personas que transitan vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: AP.
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