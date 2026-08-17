Pronóstico del tiempo

Se Esperan Fuertes Lluvias en 18 Entidades Este Lunes 17 de Agosto 2026

Las intensas precipitaciones serán causadas por la persistencia del monzón mexicano y la onda tropical número 28

LluviasEset día, se espera un ambiente caluroso en el norte del territorio nacional, en los estados del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán. Foto: AP.

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