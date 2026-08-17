Se Esperan Fuertes Lluvias en 18 Entidades Este Lunes 17 de Agosto 2026

Para este lunes 17 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 18 estados, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones serán propiciadas por canales de baja presión sobre el interior del país. Así como circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical número 28 en la zona sur.

Las intensas lluvias serán causadas por la persistencia del monzón mexicano.

También se espera un ambiente caluroso en el norte del territorio nacional, en los estados del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Prevalecerá la onda de calor en:

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

Superiores a 45°: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Para el Valle de México, se espera una mañana parcialmente nublada, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

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ASJ