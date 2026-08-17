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'Buenos Momentos': Última Publicación en Redes de Hayden Panettiere Antes de Morir

La actriz tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996, y entre sus créditos figuran la voz de Dot en "A Bug’s Life", "Remember the Titans" y "Scream VI"

Hayden PanettiereLa actriz había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión. Foto: Reuters.
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