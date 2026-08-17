'Buenos Momentos': Última Publicación en Redes de Hayden Panettiere Antes de Morir

La actriz Hayden Panettiere, famosa por las series "Heroes" y "Nashville", murió este domingo 16 de agosto en circunstancias que no han sido aclaradas.

El padre de Panettiere, Skip, anunció el fallecimiento de la actriz en un comunicado facilitado a ABC News.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla", señaló.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, usuarios se preguntaron qué ocurrió, pues la actriz tenía 36 años y no se precisó si tenía algún padecimiento de salud recientemente.

Como es habitual, algunos fans acudieron a las redes sociales de Panettiere para lamentar la pérdida en su último post.

La última foto que la actriz subió a Instagram fue hace tres semanas, el 27 de julio, donde compartió que estaba con su amigo Randall Slavin, fotógrafo y exactor estadounidense.

En el post de la foto en blanco y negro se ve a ambos sonriendo y abrazados, aparentemente en una fiesta. El mensaje de la imagen queda ahora como el último recuerdo para los fans en redes sociales.

"Good times and good friends" (buenos momentos y buenos amigos), escribió la actriz junto a la publicación que acumula más de 32 mil likes y rebasa los 7 mil comentarios.

Slavin retomó la publicación y la compartió en una historia en la que escribió: "Peace be with you" (la paz sea contigo).

Panettiere tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996, y entre sus créditos figuran la voz de Dot en "A Bug’s Life", "Remember the Titans" y "Scream VI".

Su papel como una animadora con superpoderes en "Heroes" la catapultó a la fama. La serie giraba en torno al lema "Salva a la animadora, salva al mundo".

Había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, incluso después del nacimiento de su hija en 2014.

En unas memorias publicadas este año, tituladas "This Is Me: A Reckoning", escribió sobre su decisión de otorgar la custodia total de su hija a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko.

ASJ