Movilidad

Hoy No Circula Lunes 17 de Agosto de 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué Autos Transitan?

Este día aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México; aquí te decimos qué autos descansan y cuáles pueden transitar en la ZMVM

CDMXEl programa Hoy No Circula de este lunes 17 de agosto de 2026 comienza a las 5:00 horas y terminará a las 22:00 horas del mismo día. Foto: AP.

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