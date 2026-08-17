Así Está el Cutzamala Hoy 17 de Agosto 2026: Sube Nivel de Presas por Lluvias

Las lluvias que se han registrado en el centro del país han favorecido el incremento en los niveles del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

Incluso, este mes sus presas comenzaron con niveles muy superiores a los del mismo periodo del año pasado, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el Cutzamala hoy, 17 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte diario de las autoridades, y te contamos más sobre este importante sistema hídrico.

El Sistema Cutzamala es un complejo de presas y plantas con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De sus 7 presas, 3 son de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y 4 son derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo).

Sobre la situación actual, en su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 16 de agosto de 2026:

Villa Victoria : Está al 75.16% de su capacidad, al registrar 139.599 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 83.47% de su capacidad, al registrar 329.204 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 67.10% de su capacidad, al registrar 135.819 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Cutzamala se encuentra al 77.27% de almacenamiento, con 604,622,000 metros cúbicos.

Cabe señalar que en el mismo periodo del 2025, el Sistema se encontraba al 67.27% de su capacidad.

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala tiene infraestructura para el almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México y aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB