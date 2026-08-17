Medio Ambiente

Así Está el Cutzamala Hoy 17 de Agosto 2026: Sube Nivel de Presas por Lluvias

Aquí te decimos cómo está este sistema que abastece agua al Valle de México, y te compartimos datos sobre su funcionamiento

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala, vital para el Valle de México, eleva su nivel del agua gracias a las lluvias. Conoce más sobre su funcionamiento y su impacto.

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