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‘Puede Arrastrar Personas’: PC Alerta a Estos Estados por Riesgo de Deslaves ante Lluvias

La CNPC alerta por fuertes lluvias hoy, en varios estados de México

Deslave y caída de una barda por las fuertes lluvias en San Nicolás, alcaldía Magdalena Contreras, en CDMXDeslave y caída de una barda por las fuertes lluvias en San Nicolás, alcaldía Magdalena Contreras, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! CNPC alerta por riesgo de deslaves en México debido a fuertes lluvias. Evita cruzar ríos y calles inundadas. Descubre qué estados están en riesgo hoy.

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