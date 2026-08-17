‘Puede Arrastrar Personas’: PC Alerta a Estos Estados por Riesgo de Deslaves ante Lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población por el riesgo de deslaves que podrían generar las fuertes lluvias de hoy, 17 de agosto de 2026, en México; aquí te decimos en qué estados de la República mexicana habrá precipitaciones intensas este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para hoy lluvias fuertes en varios estados del país, por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y otros fenómenos como canales de baja presión y la onda tropical 28.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, la CNPC pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, a pie o en vehículo, pues la fuerza de la corriente de agua puede arrastrar personas y automóviles con extrema facilidad.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, las lluvias pronosticadas para hoy pueden reducir la permeabilidad de los suelos y aumentar el riesgo de deslaves, encharcamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y arroyos, por lo que mantendrá vigilancia permanente con las unidades de Protección Civil, de los tres órdenes de gobierno, en las zonas vulnerables, para salvaguardar la integridad de las familias.

Para hoy, se esperan lluvias muy fuertes, de entre 75 y 150 milímetros, en los siguientes estados:

Sinaloa.

Nayarit.

Los siguientes estados tendrán lluvias fuertes, de entre 50 y 75 milímetros:

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

Veracruz.

Oaxaca.

Puebla.

En tanto, se pronosticaron chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en los siguientes estados:

Baja California Sur.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Para los siguientes estados se prevén intervalos de chubascos, de entre 5 a 25 milímetros:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México.

Tlaxcala.

Morelos.

Las autoridades pronosticaron lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California.

En contraste, el SMN señaló que varios estados seguirán bajo una ola de calor que alcanzará temperaturas superiores a 45 grados centígrados, tal es el caso de Baja California y Sonora.

Mientras que algunas zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas registrarán hoy temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados.

Además, habrá entre 35 y 40 grados centígrados en Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y estados como Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro tendrán entre 30 y 35 grados centígrados.

A la población de los estados con ola de calor, la CNPC recomendó las siguientes medidas:

Mantener hidratación constante.

Evitar la exposición directa al Sol, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Brindar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, con espacios frescos y ventilados.

RMT