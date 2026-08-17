Reporte de Garitas Tijuana Hoy 17 de Agosto del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 17 de Agosto

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 17 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de Otay

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.