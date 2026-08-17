Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 17 de Agosto del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 17 de Agosto

Garitas TijuanaFoto: N+

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