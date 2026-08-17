Mañana Amanecerán Sin Servicio Estas Líneas Telefónicas por Falta de Registro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que a partir de mañana, 18 de agosto 2026, quedarán suspendidas las líneas telefónicas que no hayan realizado su registro conforme al calendario anunciado previamente.

Ante ello, aquí te decimos cuáles líneas serán suspendidas el martes por no haber sido dadas de alta ante la compañía telefónica correspondiente, con una Clave Única de Registro de Población (CURP).

Y es que este fin de semana venció el plazo para el primer grupo de usuarios establecidos en el calendario, dado a conocer a finales de junio 2026.

Según el documento, el 15 de agosto fue el último día para que se registraran los números de teléfono con terminación cero.

De tal forma, estas líneas comenzaron a ser suspendidas de manera gradual en las 72 horas posteriores al sábado pasado. Por lo que desde mañana las líneas quedarán suspendidas.

En un comunicado, la CRT aclaró a los usuarios que no realizaron la vinculación, que su línea no se ha cancelado ni perdido. Por lo que podrán hacer la reactivación correspondiente.

“La línea no se pierde: el trámite para recuperarla puede realizarse por internet desde el propio teléfono o de forma presencial en Centros de Atención a Clientes”, explicó.

Para reactivar el servicio, solo se debe completar el proceso de registro ante la compañía telefónica. Para ello hay dos alternativas:

Desde el celular: ingresar a la plataforma de la compañía telefónica. Se podrá realizar el trámite aun si la línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos. De forma presencial: acudir directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) del operador de la línea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Celular: Así Puedes Reactivar tu Línea en Caso de Ser Suspendida

La CRT agregó que en la página registratulinea.crt.gob.mx se encuentra la dirección de los sitios oficiales de las compañías telefónicas, donde puede realizarse la vinculación.

Para ello solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.

La Comisión añadió que el calendario de vinculación continúa de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito del número de celular:

Último dígito 1: 31 de agosto.

Último dígito 2: 15 de septiembre.

Último dígito 3: 15 de septiembre.

Último dígito 4: 15 de octubre.

Último dígito 5: 31 de octubre.

Último dígito 6: 15 de noviembre.

Último dígito 7: 30 de noviembre.

Último dígito 8: 15 de diciembre.

Último dígito 9: 31 de diciembre.

“Las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupción en el servicio o filas de último momento”, agregó.

Desde hace meses, la Comisión informó que “cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

Aseguró que con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

SPB