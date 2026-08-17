Sociedad

Mañana Amanecerán Sin Servicio Estas Líneas Telefónicas por Falta de Registro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informa cómo se puede reactivar la línea, en caso de que haya sido suspendida por no realizar el trámite correspondiente

Personas usan sus celulares en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas usan sus celulares en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Tu línea telefónica será suspendida mañana? La CRT explica cómo reactivarla. No te quedes sin servicio, conoce los pasos para registrarte.

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