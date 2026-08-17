Sociedad

Ganador Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Agosto?

Consulta dónde salió el boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1757 de la Lotería Nacional del 16 de agosto 2026

Checa Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 16 de agosto 2026El premio mayor del Sorteo Zodiaco es de 7 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional
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