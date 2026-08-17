Ganador Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Agosto?
Consulta dónde salió el boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1757 de la Lotería Nacional del 16 de agosto 2026
Consulta dónde salió el boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1757 de la Lotería Nacional del 16 de agosto 2026
Se realizó el Sorteo Zodiaco 1757 por el primer aniversario del Tribunal de Disciplina Judicial y si compraste un 'cachito' o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 16 de agosto de 2026 y cómo consultar la lista de ganadores.
La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Superior 2894, realizado el pasado viernes 14 de agosto de 2026.
El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.
El premio mayor de la Lotería Nacional 16 de agosto 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:
Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.
Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.
La bolsa total que se juega en el Sorteo Zodiaco 1757 es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:
Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única
Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos
Dos terceros lugares: 176 mil pesos
2 ganadores de 88 mil pesos
2 ganadores de 61,600 pesos
2 ganadores de 52,800 pesos
3 ganadores de 44 mil pesos
De esta manera, el Sorteo Zodiaco 1757 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Aries 4554, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie de este boleto se vendió a través de canales electrónicos.
Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Sagitario 1091 y Virgo 0593. Estos números ganadores del segundo lugar cayeron en los siguientes lugares:
Sagitario 1091. El billete premiado se distribuyó en la Agencia Expendedora en Hermosillo, Sonora.
Virgo 0593. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz.
Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1757 fueron para Tauro 4835 y Capricornio 0812, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:
Tauro 4835. La serie única se vendió a través de canales electrónicos.
Capricornio 0812. La serie con los boletos premiados se vendió en la Agencia Expendedora en Mérida, Yucatán.
Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1757 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1757.pdf.
Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.
También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional, solo tienes que realizar estos pasos:
Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.
En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco".
Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 26 de agosto de 2026.
Ingresa tu número de billete y signo.
Da clic en "buscar".
En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.
PPP