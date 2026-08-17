Ganador Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Agosto?

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1757 por el primer aniversario del Tribunal de Disciplina Judicial y si compraste un 'cachito' o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 16 de agosto de 2026 y cómo consultar la lista de ganadores.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Superior 2894, realizado el pasado viernes 14 de agosto de 2026.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.