Sociedad

Productores de Trigo Toman Oficinas Federales en Mexicali por Falta de Acuerdos

Los agricultores demandan respuestas relacionadas con la rentabilidad de la producción, la comercialización del trigo y la disponibilidad de agua para los ciclos agrícolas

Productores de Trigo Toman Oficinas Federales en Mexicali por Falta de AcuerdosProductores de Trigo Toman Oficinas Federales en Mexicali por Falta de Acuerdos | Foto: N+

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