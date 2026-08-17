Productores de Trigo Toman Oficinas Federales en Mexicali por Falta de Acuerdos

Productores de trigo del Valle de Mexicali tomaron este lunes las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Agraria, luego de considerar que las mesas de negociación realizadas en Ciudad de México no han generado acuerdos para mejorar las condiciones del sector.

Los agricultores demandan respuestas relacionadas con la rentabilidad de la producción, la comercialización del trigo y la disponibilidad de agua para los ciclos agrícolas.

Horacio, representante de los productores del Valle de Mexicali, señaló que existen adeudos pendientes correspondientes al ciclo agrícola 2022-2023, además de que todavía no se ha publicado el monto del precio de garantía para el trigo cristalino correspondiente al ciclo 2025-2026.

Los productores también solicitaron atención a la problemática del agua que enfrenta el campo del Valle de Mexicali, así como mejores condiciones para mantener la producción nacional.

Ante la falta de acuerdos, los agricultores señalaron que permanecerán por tiempo indefinido en las oficinas federales hasta obtener una respuesta a sus demandas.

Advirtieron que, en caso de no recibir atención por parte de las autoridades, podrían trasladar la movilización a la garita comercial, lo que podría generar afectaciones en las actividades de comercio exterior de la región.

Información Miguel Galindo

APG