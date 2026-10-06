Sociedad

Amparos por Registro de Telefonía Corresponden a Juzgados Especializados: Suprema Corte

El Pleno determinó que el análisis de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles exige conocimientos técnicos

Usuario del servicio de telefonía móvil en México. Foto: CuartoscuroUsuario del servicio de telefonía móvil en México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+