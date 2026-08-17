Manifestantes Bloquean el Paso en la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Buscan a América Pamela Colotl

Familiares de América Pamela Colotl Varela bloquearon la mañana de este lunes 17 de agosto la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Lomas de Angelópolis, para exigir a la Fiscalía General del Estado de Puebla acelerar la búsqueda.

La joven desapareció el pasado 25 de julio en el municipio de Santa Clara Ocoyucan y, desde entonces, su familia exige avances en las investigaciones para conocer su paradero.

Señalan que existen sospechas sobre la pareja sentimental de América Pamela, debido a que, según su testimonio, la joven habría sido víctima de violencia. Será la Fiscalía General del Estado de Puebla en realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de su desaparición y dar con su paradero.

La protesta mantiene afectada la circulación en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl desde la caseta de cobro de la Autopista Puebla-Atlixco, una de las principales vialidades de acceso a la zona de Angelópolis.

El bloqueo provocó largas filas de vehículos y obligó a algunas personas a descender del transporte público y caminar para intentar llegar a sus centros de trabajo. Los manifestantes advierten que mantendrán la presión para exigir respuestas y la localización de América Pamela.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas derivado a que se desconoce cuántas horas podría durar este cierre vial.

América Pamela Colotl Varela tiene 23 años de edad y fue vista por última vez el pasado 25 de julio en Santa Clara Ocoyucan. Como señas particulares se sabe que tiene un tatuaje de aproximadamente 8 cm. con la imagen de una tortuga en tinta color verde ubicado en el brazo derecho.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de América Pamela Colotl Varela, vista por última vez en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.



¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/PkYcrrCsRC — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) August 5, 2026

La Comisión de Búsqueda de Personas emitió un comunicado en donde dio a conocer sus rasgos particulares:

Complexión: Delgada

Color de piel: Morena clara

Cabello: Corto lacio color negro

Cara: Redonda

Mentón: Ovalado

Orejas: Medianas, lóbulos adheridos

Cejas: Semipobladas

frente: Mediana

Tipo de ojos: Grandes

Color de ojos: Café claro

Nariz; Recta, base ancha

Boca: Mediana

Labios: Delgados

Se solicita a la ciudadanía a brindar cualquier información respecto a este caso con el número de expediente CBP-369/2026 a los números: 2222463830 o 2226821258.

Con información de N+

MCS