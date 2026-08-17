Desaparecidos

Manifestantes Bloquean el Paso en la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Buscan a América Pamela Colotl

Familiares de América Pamela Clotl Varela cerraron el paso en la Vía Atlixcáyotl de Puebla para que las autoridades agilicen la búsqueda de la joven.

Manifestación por desaparición de América Pamela Colotl Varela.Tráfico en la Vía Atlixcáyotl por bloqueo de manifestantes. Foto: Munguia

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Bloqueo en Vía Atlixcáyotl por familiares de América Pamela Colotl, desaparecida desde julio. Exigen respuestas a la Fiscalía.

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