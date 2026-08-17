Caso Dafne: Padre Acusa que Denuncia por Abuso fue Usada para Separarlo de su Hija

El padre de Dafne, joven que fue ultimada en la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Gabriel "N", compartió un vídeo señalando que la madre de la occisa le fabricó un delito.

Actualmente, enfrenta el delito de abuso sexual agravado; sin embargo, narra que el pasado 3 de agosto de 2019 llegaron a su domicilio Alejandra Quintos, su abogado, Victor Paz Jiménez, y dos policías.



"Pero que existe un detalle que para mí es fundamental, según los antecedentes con los que cuento, según la carpeta de investigación, quien acudió a denunciar los hechos fue Víctor Paz Jiménez, fue el abogado de Alejandra, no fue Alejandra, no fue alguien más, fue su abogado y yo me pregunto por qué, por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación que se me hace".



Gabriel "N" refiere que no entiende por qué fue señalado cuando ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de su hija y el derecho de convivir con ella.



"Yo tengo una conclusión, después de todo lo que viví y hoy lo digo públicamente: considero que aquella acusación fue utilizada para impedir que yo conviviera con mi hija y considero que se debe investigar a Alejandra Quintos; asesorada por quienes la representaban, participaron en la construcción de una acusación que terminó apartándome de Dafne".



El acusado reconoció que a través de su madre le pidieron una casa, un automóvil, una plaza docente, una pensión vitalicia y 550 mil pesos.