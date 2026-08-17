Seguridad

Caso Dafne: Padre Acusa que Denuncia por Abuso fue Usada para Separarlo de su Hija

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, cuestiona el origen de la acusación por abuso agravado que enfrenta y señala que, la denuncia fue utilizada para impedirle convivir con su hija.

Caso Dafne: Padre Acusa que Denuncia por Abuso fue Usada para Separarlo de su HijaCaso Dafne: Padre Acusa que Denuncia por Abuso fue Usada para Separarlo de su Hija. Foto: N+

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El padre de Dafne Zapata cuestiona la denuncia de abuso que enfrenta y sugiere que fue una estrategia para separarlo de su hija.

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