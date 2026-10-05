El Director de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que este lunes se desplegó un operativo de vigilancia en todos los planteles educativos del municipio, donde al menos una patrulla permaneció en el exterior para resguardar la entrada y salida de los alumnos.

El director señaló que estos operativos se mantendrán activos de manera permanente como medida preventiva, después de los hechos registrados en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, donde una maestra perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas de gravedad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante las amenazas o falsas publicaciones que circulan en redes sociales, y aseguró que las corporaciones de seguridad se mantienen atentas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

La vigilancia se mantendrá en los diferentes planteles educativos del municipio como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades.