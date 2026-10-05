Seguridad

Despliegan Operativo en Escuelas de Torreón Después de Ataque en Secundaria 13

Al menos una patrulla permanecerá en el exterior para resguardar la entrada y salida de los alumnos

Al menos una patrulla permanecerá en el exterior para resguardar la entrada y salida de los alumnosEl Director de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que los operativos serán permanentes. Foto: DSPM Torreón

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El Director de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que los operativos serán permanentes

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