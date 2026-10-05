Hombres Prenden Fuego a Camioneta Estacionada en Tuxpan, Veracruz

Una camioneta que se encontraba estacionada fue incendiada presumiblemente por hombres desconocidos que lograron darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la calle Vicente Guerrero, de la colonia Centro del municipio de Tuxpan.

Los reportes indican que una camioneta tipo SUV, de color gris, se encontraba estacionada cuando hombres desconocidos le prendieron fuego y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Policías del estado y municipales acudieron a tomar conocimiento destacando que no lograron ubicar al propietario.

Es de mencionar que ni una dependencia ha informado si el vehículo fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.