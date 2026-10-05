Seguridad

Hombres Prenden Fuego a Camioneta Estacionada en Tuxpan, Veracruz

Los sujetos que incendiaron el vehículo se dieron a la fuga, y se desconoce qué sucedió con el dueño

Queman camioneta estacionada en Tuxpan, Veracruz.Queman camioneta estacionada en Tuxpan, Veracruz. Foto: Antonio Rosas Hernández

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En Tuxpan, hombres prenden fuego a una camioneta estacionada y escapan. La policía investiga, pero el dueño sigue sin aparecer.

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