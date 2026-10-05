Refuerzan Seguridad en Instituto 18 de Marzo por Amenaza de Tiroteo en Gómez Palacio

Ante una amenaza de tiroteo difundida a través de redes sociales, autoridades del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio activaron los protocolos de seguridad y notificaron de inmediato a autoridades educativas, municipales y estatales.

El director del plantel, Andrés Madrid Escobedo, informó que elementos de seguridad permanecieron en los alrededores y accesos de la secundaria y preparatoria, mientras que al interior se mantuvo el resguardo de los estudiantes para garantizar su seguridad.

Son alrededor de mil 700 alumnos los que integran ambos niveles educativos. El directivo señaló que algunos padres de familia acudieron por sus hijos de manera preventiva, ante la preocupación generada por la amenaza, y confirmó que no se registró ningún incidente dentro del plantel.

Como parte de las medidas implementadas, se mantiene el operativo mochila y se reforzó el control de acceso, con el objetivo de evitar el ingreso de personas ajenas al instituto y mantener condiciones de seguridad para alumnos y personal educativo.