Seguridad

Refuerzan Seguridad en Instituto 18 de Marzo por Amenaza de Tiroteo en Gómez Palacio

Cerca de 700 mil alumnos se mantuvieron resguardados dentro de secundaria y preparatoria para garantizar su seguridad

Cerca de 700 mil alumnos se mantuvieron resguardados dentro de secundaria y preparatoria para garantizar su seguridadLa amenaza de tiroteo en el Instituto 18 de Marzo se difundió a través de redes sociales. Foto: N+

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La amenaza de tiroteo en el Instituto 18 de Marzo se difundió a través de redes sociales

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