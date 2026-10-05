Detienen en Perú a María 'N', Buscada por Fraude Genérico en Querétaro

Una mujer identificada como María 'N', quien era requerida por autoridades judiciales de Querétaro por su probable intervención en el delito de fraude genérico, fue detenida en Lima, Perú, como resultado de los mecanismos de cooperación internacional.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la imputada contaba con una orden de aprehensión emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.

Tras las investigaciones para localizarla, la Fiscalía solicitó los mecanismos de cooperación correspondientes, por lo que María 'N' contaba con una Alerta Migratoria y una Notificación Roja para facilitar su ubicación fuera del territorio nacional.

La detención ocurrió el pasado 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, por parte de autoridades de ese país, quienes atendieron la solicitud internacional vigente y el requerimiento de la autoridad judicial queretana.

La Fiscalía General del Estado mantiene coordinación con las autoridades competentes para continuar con los procedimientos internacionales correspondientes y lograr que la imputada sea puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro.

La dependencia señaló que esta acción forma parte de Sinergia Internacional, mecanismo que permite la colaboración e intercambio de información con autoridades de otros países para localizar a personas requeridas por la justicia, aun cuando se encuentren fuera del territorio nacional.