Seguridad

Detienen en Perú a María 'N', Buscada por Fraude Genérico en Querétaro

Era requerida por autoridades judiciales de Querétaro por su probable intervención en el delito de fraude genérico y contaba con una orden de aprehensión.

Detienen en Aeropuerto de Lima a Mujer Buscada por Fraude GenéricoDetienen en Aeropuerto de Lima a Mujer Buscada por Fraude Genérico. Foto: PID

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La mujer fue ubicada en Perú mediante mecanismos de cooperación internacional y detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

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