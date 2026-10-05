Seguridad

Robos Alarman en Colonias Santa María la Ribera y San Rafael: Suman 7 Casos en un Mes

Cámaras de seguridad captaron a un hombre que entró por una ventana y permaneció alrededor de 20 minutos dentro de un departamento

Suman al menos siete robos en ambas colonias.Suman al menos siete robos en ambas colonias. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Habitantes de Santa María la Ribera y San Rafael reportan al menos siete robos a casa habitación durante el último mes

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