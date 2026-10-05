Robos Alarman en Colonias Santa María la Ribera y San Rafael: Suman 7 Casos en un Mes

La inseguridad preocupa a los habitantes de las Colonia Santa María la Ribera y San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), donde se han registrado al menos siete robos a casa habitación durante el último mes. Uno de los casos quedó grabado por cámaras de seguridad, que captaron cómo un hombre logró ingresar a un departamento para sustraer diversos objetos de valor.

El caso ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con los datos señalados en la denuncia, en la Ciudad de México se han reportado 1,607 robos a casa habitación en lo que va del año.

Uno de estos delitos ocurrió en un inmueble ubicado en el número 137 de la calle Salvador Díaz Mirón, en la colonia Santa María la Ribera.

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Cámaras captan cómo un hombre entra por una ventana

Videos de seguridad registraron el momento en que el presunto delincuente ingresó al edificio y se dirigió directamente hacia uno de los departamentos.

En las imágenes se observa que el hombre retiró el marco de una ventana. Posteriormente tomó un bote de plástico, se subió sobre él y consiguió brincar hacia el interior de la vivienda.

De acuerdo con la víctima, el sujeto permaneció aproximadamente 20 minutos dentro del departamento, tiempo durante el cual revisó diferentes espacios y sustrajo equipos de medición, herramientas y otros objetos de valor.

La persona afectada relató cómo ocurrió el ingreso del hombre a su vivienda.

“Entró este delincuente por la entrada principal. Vino directamente a mi departamento, desprendió esta ventana y entró por aquí. Él estuvo 20 minutos dentro, hurgando y se llevó bastantes cosas, entre ellos equipos de medición, herramienta de mano y algo de valor que estaba ahí también”, explicó la víctima.

Abrió una caja fuerte y escapó con dos bolsas

Durante el robo, el hombre también logró abrir una caja fuerte y colocó parte de lo sustraído dentro de dos bolsas.

Tras reunir el botín, salió nuevamente por la ventana que había utilizado para ingresar al departamento. Después abandonó el edificio por la entrada principal.

Las cámaras también captaron al sujeto cuando caminaba sobre la calle Salvador Díaz Mirón con ambas bolsas sobre la espalda, mientras se alejaba del inmueble.

Vecinos y víctimas consideran que algunos delincuentes podrían observar previamente los movimientos de los habitantes para identificar los momentos en los que pueden ingresar a las viviendas.

Una de las personas afectadas pidió incrementar la presencia policial en la zona para prevenir nuevos delitos.

“Esos delincuentes se dedican a observar. Les dicen, creo, que halcones, pero lo que sí sería muy bueno es que hubiera más vigilancia. Prevenir el delito definitivamente”, señaló.

Vinculan al mismo hombre con más robos en la zona

El sujeto captado por las cámaras de seguridad ha sido vinculado con otros robos ocurridos en las colonias San Rafael y Santa María la Ribera, ambas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el último mes se han registrado al menos siete robos a casa habitación en estas colonias, situación que ha generado preocupación entre los residentes.

Los habitantes piden reforzar la vigilancia policial para evitar que continúen los robos y reducir el riesgo de que más viviendas sean blanco de delincuentes.

El caso registrado en Salvador Díaz Mirón muestra cómo el hombre logró ingresar al inmueble, permanecer varios minutos dentro del departamento y posteriormente salir cargando los objetos sustraídos.