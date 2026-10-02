Movilidad

Línea 5 del Cablebús Genera Temor por Minas y Daños a Viviendas en Alcaldía Álvaro Obregón

Vecinos de cinco colonias advierten sobre minas, afectaciones viales y posibles daños ambientales por la Línea 5 del Cablebús.

Vecinos piden certeza sobre la seguridad de la obra.Vecinos piden certeza sobre la seguridad de la obra. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Habitantes exigen estudios de suelo, movilidad y riesgo antes de que continúe la construcción de la Línea 5 del Cablebús en CDMX

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