Línea 5 del Cablebús Genera Temor por Minas y Daños a Viviendas en Alcaldía Álvaro Obregón

Mientras avanza la construcción de la Línea 5 del Cablebús en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), vecinos de al menos cinco colonias mantienen su oposición a distintos puntos del proyecto y advierten sobre posibles riesgos para viviendas, movilidad y medio ambiente.

La nueva línea tendrá una extensión aproximada de 15 kilómetros y contará con 12 estaciones. El proyecto busca conectar los poblados de Oyamel y San Bartolo Ameyalco con Mixcoac para mejorar el transporte en el poniente de la capital.

Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que su inconformidad no es contra el Cablebús como sistema de transporte, sino contra la ubicación y las características de algunas obras, debido a las condiciones geológicas del terreno.

Vecinos Temen por Fallas, Cuevas y Cavernas Bajo sus Viviendas

Ma. Teresa Moreno, vecina de Olivar de los Padres, explicó que una de las principales preocupaciones es la composición del subsuelo en la zona por donde atravesará el proyecto.

“Es un corredor donde sabemos que hay fallas, hay cuevas, cavernas. Tememos que pase algo en todas las viviendas, tanto a nosotros como a los usuarios”.

Los habitantes señalan que el suelo de Álvaro Obregón no presenta las mismas características en todos sus puntos y sostienen que necesitan conocer los estudios técnicos que respalden la seguridad de la infraestructura.

También aseguran que hasta ahora no han recibido toda la información relacionada con estudios de movilidad, riesgos y posibles impactos ambientales de la construcción.

Moreno señaló que, desde la perspectiva de los vecinos, estos documentos deberían conocerse antes de que avance la obra.

“Se tiene que presentar un estudio de movilidad antes de la construcción y después cómo funcionaría esa movilidad. Aún no se ha presentado nada: estudios de riesgo ambientales”.

Expertos Advierten que Hay Minas Mapeadas en Álvaro Obregón

Las características del subsuelo son uno de los puntos que más inquietan a los habitantes. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se han referido a la presencia de minas en esta alcaldía y a la necesidad de realizar estudios antes de desarrollar infraestructura.

El doctor Juan Manuel Mayoral explicó que el Atlas de Riesgos identifica minas en Álvaro Obregón y señaló que la revisión de esta información debe formar parte de los primeros pasos antes de diseñar una obra.

“La alcaldía Álvaro Obregón presenta esta problemática, existen minas que ya han sido mapeadas en el Atlas de Riesgos. Es el primer paso que uno debe seguir cuando está haciendo un diseño, como buena práctica: la revisión justamente del Atlas de Riesgos y enseguida tiene que ser un estudio de mecánica de suelos”.

El especialista agregó que, en caso de encontrar una mina, se debe informar a Protección Civil y realizar los análisis correspondientes.

“Si se detecta una mina, se le tiene que avisar a Protección Civil. Todo esto es parte de los estudios mínimos que tenemos que hacer si vamos a construir un edificio, un segundo piso, un Cablebús en la zona de lomas”.

Denuncian Cierre de Carriles por las Obras del Cablebús

Las inconformidades no se limitan a las características del suelo. Vecinos también denuncian presuntas irregularidades relacionadas con cierres de vialidades y el uso de espacios públicos durante los trabajos.

De acuerdo con los habitantes, durante la madrugada del pasado 8 de septiembre fueron cerrados tres carriles de una vialidad que originalmente tenía cuatro. Aseguran que la circulación quedó reducida a un solo carril operando en ambos sentidos.

Los vecinos consideran que estas modificaciones podrían provocar afectaciones a la movilidad cotidiana y reclaman mayor información sobre los cambios viales que acompañarán la construcción y operación de la Línea 5.

Vecinos También Denuncian Tala de Árboles

Otro de los puntos que ha provocado preocupación es el posible impacto ambiental de las obras. Habitantes afirman que se están retirando árboles en áreas intervenidas para la construcción del sistema de transporte y cuestionan qué ocurre posteriormente con ellos.

Marisela Hernández, vecina de Colinas del Sur, aseguró que inicialmente les informaron que los árboles no serían afectados por los trabajos.

“Se nos comentó que no iban a tocar ningún árbol. Tengo fotos, videos de toda esta situación de que sacan a los árboles como una tala clandestina. Al día se están derribando o talando aproximadamente de cuatro a seis árboles. Hasta el día de hoy no nos han dicho en dónde están los árboles”.

Las declaraciones corresponden a los señalamientos de los vecinos, quienes piden que las autoridades aclaren si existen permisos para el retiro de ejemplares y cuáles son las medidas ambientales contempladas dentro del proyecto.

Cinco Colonias Promueven Amparos Contra la Construcción

Habitantes de Nonoalco-Mixcoac, Colinas del Sur, Olivar del Conde, Lomas de Tarango y Olivar de los Padres han promovido amparos relacionados con la construcción de la Línea 5 del Cablebús.

Los inconformes insisten en que buscan ser escuchados por las autoridades y obtener información técnica que les permita conocer con certeza los riesgos y las medidas de seguridad contempladas para una de las mayores obras de movilidad actualmente en desarrollo en el poniente de la CDMX.

Karen Mosqueda, vecina de Lomas de Tarango, resumió una de las principales exigencias de quienes se oponen a determinados puntos del proyecto.

“Lo único que pedimos es certeza, es seguridad y que las viviendas, nuestros patrimonios estén seguros”.