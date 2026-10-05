Detienen a Hombre por Presunto Intento de Rapto de Adolescente en Monterrey

Autoridades detuvieron a un hombre que presuntamente intentaba raptar a una menor de 15 años de edad. El arresto ocurrió dentro de la Central de Autobuses, en el cruce de la avenida Colón y Julián Villagrán, en el centro de Monterrey.

La captura de este sujeto, identificado como Vicente 'N', de 38 años, ocurrió luego de que intentara comprar un boleto para viajar junto con una menor de edad al estado de Veracruz. Después de que el personal notara una actitud sospechosa y de que el hombre no presentara una identificación, se pidió el apoyo de las autoridades para valorar la situación.

Elementos de la Policía de Monterrey retuvieron al sujeto mientras entrevistaban a la menor de edad, quien señaló que intentaba viajar a Veracruz para encontrarse con su mamá, por lo que le pidió ayuda a un amigo para que aparentemente la acompañara hasta su estado natal.

Al lugar también llegó el padre de la menor, quien explicó que días antes había tenido una discusión con su hija, por lo que ella decidió abandonar su casa. Debido a esto, acudió a la Central de Autobuses para tratar de localizarla.

Luego de percatarse de esta situación, el padre de la menor pidió a los elementos de seguridad que arrestaran al sujeto, ya que se trataba de un presunto intento de rapto. Vicente 'N' fue detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes, quienes determinar su situación legal ante esta acusación.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto detenido se trataría de algún conocido de la familia o se trataría de algún desconocido. La menor de 15 años de edad fue entregada al padre de familia, quien ya se encuentra realizando un proceso legal en contra de la persona arrestada.