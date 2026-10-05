Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Intento de Rapto de Adolescente en Monterrey

El sujeto arrestado intentó salir de Nuevo León hacia Veracruz con una menor de 15 años

Detenido por raptoEl sujeto ya es investigado por el presunto intento de rapto. Foto: Policía Monterrey

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