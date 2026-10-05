Sociedad

Activan Protocolos de Emergencia en la Zona Norte de Veracruz por Fuertes Lluvias

Por el incremento de nivel en el río, se reportó el bloqueo total del acceso hacia la comunidad de Xoxocapa

Autoridades activaron protocolos de emergencia y habilitaron un refugio temporal.Autoridades activaron protocolos de emergencia y habilitaron un refugio temporal. Foto: Presidencia Municipal de Zontecomatlán

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Activan Protocolos de Emergencia en Ilamatlán y Zontecomatlán por Fuertes Lluvias

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