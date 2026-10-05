Activan Protocolos de Emergencia en la Zona Norte de Veracruz por Fuertes Lluvias

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas activaron los protocolos de Protección Civil y de seguridad en el municipio de Zontecomatlán, al norte de la entidad.

Entre las principales afectaciones se reportó el bloqueo total del acceso hacia la comunidad de Xoxocapa, del municipio de Ilamatlán, luego de que el incremento de la corriente del río provocara el colapso de la estructura restante del puente que aún permanecía en operación.

Como medida preventiva, elementos municipales realizan labores de acordonamiento y exhortan a la población a no transitar por las zonas afectadas.

Para las familias que se encuentren en zonas de riesgo, el ayuntamiento habilitó un refugio temporal en el auditorio municipal y se pidió a la población mantener la calma, atender las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente información oficial.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante la continuidad de las lluvias.