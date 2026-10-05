Seguridad

Contacta a Mujeres por Aplicación y Termina Siendo Víctima de Robo en Veracruz

El sujeto se quedó dormido y al despertar, descubrió que habían desaparecido distintos objetos de valor de su domicilio

Hombre es víctima de robo por mujeres que contactó por aplicación en Veracruz.Hombre es víctima de robo por mujeres que contactó por aplicación en Veracruz. Foto: Antonio Arango

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Impactante robo en Tuxpan: hombre contacta a mujeres por app y pierde objetos de valor mientras dormía.

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