Contacta a Mujeres por Aplicación y Termina Siendo Víctima de Robo en Veracruz

Un hombre denunció el robo de diversas pertenencias de su departamento, ubicado en la calle Churubusco, de la zona centro del municipio de Tuxpan.

Los hechos ocurrieron cuando el afectado se encontraba con dos mujeres a las que habría contactado mediante una aplicación.

De acuerdo con el reporte, el hombre se quedó dormido y, al despertar, descubrió que habían desaparecido dos pantallas de televisión, dinero en efectivo, objetos de valor y las llaves de su camioneta.

Un video difundido mostró a dos mujeres saliendo del inmueble con lo que parecen ser dos pantallas. Elementos de seguridad tomaron conocimiento del caso y orientaron al afectado para presentar la denuncia correspondiente.

El agraviado y las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier información que permita identificar y localizar a las presuntas responsables, a fin de que se determine su posible responsabilidad ante la autoridad ministerial.