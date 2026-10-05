Deportes

Nominados al Premio Golden Boy 2026 ¿Cuándo se Entrega?

Este galardón se le otorga al mejor futbolista menor de 21 años que milita en una liga europea de máxima categoría

Pau Cubarsí recibiendo el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026Pau Cubarsí recibiendo el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026 | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+