Nominados al Premio Golden Boy 2026 ¿Cuándo se Entrega?
Este galardón se le otorga al mejor futbolista menor de 21 años que milita en una liga europea de máxima categoría
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Este galardón se le otorga al mejor futbolista menor de 21 años que milita en una liga europea de máxima categoría
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Se avecina la temporada de premios en el futbol internacional. La gala del Balón de Oro está programada para llevarse a cabo este mes de octubre, pero ese no será el único galardón que se otorgará en las próximas semanas, pues hoy se anunció la lista de jugadores nominados al Golden Boy.
El premio Golden Boy 2026, que entrega el diario deportivo italiano Tuttosport, en colaboración con Transfermarkt, se le da al futbolista más destacado inscrito en una de las 25 Ligas de Primera División más fuertes de Europa y nacido a partir del 1 de enero de 2006, es decir que tenga como máximo 20 años de edad. Cabe resaltar entonces que futbolistas como Gilberto Mora no son elegibles y por lo tanto no están entre los nominados, debido a que el centrocampista mexicano milita en la Liga MX.
Jugadores históricos como Lionel Messi, Wayne Rooney, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Jude Bellingham han sido ganadores de este reconocimiento. Acá te dejamos a todos los nominados.
Tuttosport dio a conocer que estos son los candidatos para ganar el premio al mejor jugador joven de Europa:
Pau Cubarsí (FC Barcelona)
Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
Warren Zaïre-Emery (PSG)
Luka Buskovic (Brighton)
Yan Diomandé (Real Madrid)
Victor Froholdt (Porto)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Rayan (Bournemouth)
Jorrel Hato (Chelsea)
Lennart Karl (Bayern Múnich)
Estevao (Chelsea)
Endrick (Real Madrid)
Junior Kroupi (Bournemouth)
Gianluca Prestianni (Benfica)
Konstantinos Karetskas (Borussia Dortmund)
Saïd El Mala (Colonia)
Jon Martín (Real Sociedad)
En cuanto al cuándo se entregará el premio, aún no se tiene una fecha definida con exactitud. Sin embargo, se espera que la ceremonia se lleve a cabo a finales de noviembre o incluso en los primeros días de diciembre de este año.
Marc Bernal (FC Barcelona)
Finn Jeltsch (Stoccarda)
Kerim Alajbegovic (Juventus)
Xavi Espart (FC Barcelona)
Charalampos Kostoulas (Brighton)
Joane Gadou (Borussia Dortmund)
Franco Mastantuono (Fiorentina)
Rodrigo Mora (Roma)