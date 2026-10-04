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Jorge Jesús, DT de Portugal, Abre la Puerta para el Regreso de Cristiano Ronaldo

El estratega portugués aseguró que todo fue un malentendido y que dependerá de Cristiano si quiere regresar a la selección

Cristiano Ronaldo durante un partido con PortugalCristiano Ronaldo durante un partido con Portugal | Foto: Reuters

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