Jorge Jesús, DT de Portugal, Abre la Puerta para el Regreso de Cristiano Ronaldo

Cuando parecía que la carrera de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal había llegado a su fin, esto luego de que el legendario delantero abandonara la concentración tras un desacuerdo con Jorge Jesús, el técnico del equipo, ha sido el propio entrenador quien ha abierto las puertas para el regreso del jugador.

En conferencia de prensa posterior al partido frente a Noruega, correspondiente a la Jornada 4 de la Nations League, Jorge Jesús aseguró que lo sucedido con Cristiano Ronaldo "fue un malentendido". "No sé qué pasará. Para mí, todo está abierto. Cris tiene que decidir su vida antes de la próxima convocatoria. Si quiere estar en la selección y está jugando, ¿por qué no? No hay resentimiento, porque fue un malentendido. Creo que es fácil de resolver", declaró el técnico de Portugal.

El estratega también añadió que "si quiere regresar, regresará". "Si quiere y está jugando, estará en la próxima convocatoria, como en esta. Cris decidirá", puntualizó.

¿Por qué Cristiano abandonó la concentración de Portugal?

Ronaldo, de 41 años, no formó parte de la selección durante los últimos dos juegos de la Fecha FIFA luego de tomar la decisión de abandonar al equipo. Aunque el propio jugador aseguró que aclararía sus razones, todo indica que se debió a un conflicto con el nuevo director técnico, quien en su momento declaró que ningún jugador cambiaría sus ideas.

"Decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección", explicó el delantero en una publicación lanzada en sus redes sociales, en donde añadió que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué".

Jorge Jesús confirmó, sin embargo, que el "malentendido" se originó a raíz de que en la segunda jornada, ante Noruega, le había dicho a Cristiano que entraría como suplente. El delantero incluso estuvo calentando pero al final no entró a la cancha y ese habría sido el origen de su molestia.

"Solo porque era él se creó el problema de calentar y no jugar, y quizás con razón, porque es un símbolo. Eso pasa con todos los jugadores. ¿Cuántos calentaron hoy y no jugaron? Siempre es así. Cris es diferente porque es un símbolo, pero, para mí, no fue un problema", detalló Jesús.

Habrá que esperar para ver cuál es la postura de Cristiano Ronaldo tras las más recientes declaraciones del entrenador, pero al menos parece que el balón está de su lado.