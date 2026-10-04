Portugal Sigue Ganando sin Cristiano Ronaldo; Marcha Perfecto en la Nations League

Parece que la era post Cristiano Ronaldo en Portugal no será tan complicada como muchos creían. La presente Fecha FIFA parece haber marcado el final de la carrera del astro portugués a nivel de selección, pues luego de un aparente desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús, el delantero abandonó la concentración del equipo y se dice que podría no volver a jugar un partido oficial con la escuadra nacional.

Sin embargo, Portugal parece tener cubierta la baja del "Bicho", pues aún sin contar con él, el equipo ha conseguido su primer objetivo grupal: clasificarse a cuartos de final de la UEFA Nations League.

La escuadra dirigida por Jorge Jesús lleva cuatro victorias en cuatro partidos, es decir que marcha con paso perfecto a pesar de solamente haber tenido a Cristiano Ronaldo en uno de esos compromisos. Su más reciente triunfo se dio este domingo, en casa, al derrotar 2-1 a Noruega con goles de Joao Cancelo y Gonçalo Ramos.

Con este resultado, Portugal llegó a 12 puntos y, a falta de dos jornadas para que acabe la fase de grupos, ya tiene su boleto a la ronda de eliminación directa.

¿Cristiano Ronaldo volverá a la selección de Portugal?

Aunque la selección de Portugal está demostrando un alto nivel de juego, los reflectores siguen puestos en la situación que rodea a Cristiano Ronaldo. De momento no se sabe si el máximo goleador en la historia del equipo lusitano volverá a vestir la camiseta de la escuadra nacional o si, tras el abandono de la concentración, se retirará.

Al respecto, Bruno Fernandes, uno de los nuevos capitanes de Portugal, dijo que no le gustaría que ese fuera el final de Cristiano con Portugal. "Espero que Cristiano no deje la selección… y cuando o si él quiere, debería ser en un día hermoso para celebrar a Cristiano; no así", aseguró el jugador del Manchester United.

Reportes en la prensa europea señalan que la selección de Portugal está trabajando para intentar convencer a Cristiano Ronaldo de que regrese para un partido final. La idea sería que el delantero de 41 años de edad juegue un partido de despedida frente a los aficionados portugueses, dándole la oportunidad de decir adiós en el campo y bajar así el telón de su legendaria carrera internacional.