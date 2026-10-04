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Portugal Sigue Ganando sin Cristiano Ronaldo; Marcha Perfecto en la Nations League

El combinado lusitano ya obtuvo su boleto a la próxima ronda del certamen, pues lleva doce puntos en cuatro partidos

Gonçalo Ramos, jugador de Portugal, durante un partido de la UEFA Nations LeagueGonçalo Ramos, jugador de Portugal, durante un partido de la UEFA Nations League | Foto: Reuters

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