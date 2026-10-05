Seguridad

Golpe al “Güero Fresa”: Cateos Sacuden Iztapalapa y Tláhuac tras Detención de 7 Integrantes

El grupo fue fundado y liderado originalmente por Pedro Contreras Galindo, una cabecilla criminal del oriente de CDMX

7 peresonas fueron detenidas7 presuntos integrantes del Güero Fresa. Foto: Pablo Vázquez Camacho

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