Golpe al “Güero Fresa”: Cateos Sacuden Iztapalapa y Tláhuac tras Detención de 7 Integrantes

La detención de siete presuntos delincuentes ha puesto la mira en una organización delictiva que opera en la Ciudad de México bajo el nombre de “Güero Fresa”, una referencia al criminal Pedro Contreras, quien recibía ese mismo apodo, y que en 2021 fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusado de delitos de extorsión y narcomenudeo.

En la zona oriente de la Ciudad de México, detrás de las puertas de siete inmuebles, ubicados en zonas de Iztapalapa y Tláhuac, las autoridades capitalinas tenían previsto un operativo coordinado. Con órdenes judiciales en mano, agentes federales y locales desplegaron acciones simultáneas que terminaron con siete personas detenidas y el aseguramiento de diversas dosis de presuntos narcóticos.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Presunto Miembro de "El Güero Fresa" en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa

Ellos son los 7 detenidos integrantes de “Güero Fresa”

Los cateos se concentraron principalmente en las colonias José López Portillo y Valle de San Lorenzo, en Iztapalapa, así como en la colonia Área Rural, en Tláhuac. De acuerdo con las investigaciones, los inmuebles eran utilizados presuntamente para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

En uno de los domicilios, localizado en la calle 2 de la colonia José López Portillo, fueron detenidos Ignacio Bautista Reyes, de 48 años, y Verónica Esmeralda Espinoza, de 35 años. Los agentes encontraron 22 envoltorios con aparente cocaína, siete con una sustancia conocida como piedra, otros cinco con una sustancia sólida y dos teléfonos.

En otro inmueble, ubicado en la calle 14, fueron aseguradas dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con aparente marihuana, 48 bolsitas con una sustancia cristalina y cuatro teléfonos. En ese punto fue detenido Hugo Enrique Hernández Capilla, de 42 años.

La tercera operación ocurrió en la calle 4 de la misma colonia. Ahí fueron localizadas 25 bolsas con vegetal verde con características de marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcótico y 17 envoltorios con aparente cocaína. César Campos, de 37 años, y Javier Escobedo Peña, de 22 años, fueron detenidos.

Los otros cuatro cateos complementaron el despliegue en el oriente capitalino. Paralelamente, en la colonia San Antonio, también en Iztapalapa, agentes detuvieron en flagrancia a Damián Ulises García Izquierdo, de 30 años, y Karen Guadalupe Muñoz Rivera, de 29, quienes presuntamente tenían en su poder 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y una motoneta.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados con una célula delictiva generadora de violencia identificada como “El Güero Fresa”, con presunta presencia en el oriente de la capital y operaciones también en el Estado de México e Hidalgo.

¿Quién es el Güero Fresa?

El grupo fue fundado y liderado originalmente por Pedro Contreras Galindo, alias "El Güero Fresa", junto a su hermano Rafael Contreras, alias "El Fantasma", con operaciones en la región oriente de la Ciudad de México.

En 2021, Pedro Contreras, alias “El Güero Fresa”, estaba bajo la mira de la Fiscalía que encabezaba Ernestina Godoy Ramos, quien ahora se desempeña como la fiscal general de la República, debido a la presunta comisión de delitos como extorsión, narcotráfico, ejecuciones y tortura.

No obstante, la estructura operativa de la banda continuó funcionando a través de distintas células locales. De acuerdo con reportes policiales, actualmente la organización está en disputa territorial contra remanentes del cártel de Tláhuac.

Según presentadas por comerciantes, la organización criminal quemaba camiones o unidades de transporte en represalia por negarse a pagar por las extorsiones.

TLS